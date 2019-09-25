Депутаты поддержали закон о сохранении памяти защитников Отечества

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25 сентября 2019, 13:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре под председательством Юрия Бурлачко прошла очередная 26-я сессия Законодательного Собрания края. В ее повестке дня было заявлено свыше 70 вопросов.

Вначале в первом чтении депутаты приняли закон «О некоторых вопросах увековечения в Краснодарском крае памяти погибших при защите Отечества». Правовой акт призван урегулировать отдельные правоотношения в данной сфере. С документом собравшихся ознакомил председатель военного комитета ЗСК Евгений Шендрик. Законопроектом предлагается увековечивать память погибших и пропавших без вести в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества, погибших при выполнении воинского долга на территориях других государств, а также умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Отечества. Увековечивается память погибших и умерших в плену, в котором они оказались в силу сложившейся боевой обстановки, но не утративших своих чести и достоинства, не изменивших Родине. Дань памяти воздается и иностранным гражданам, погибшим при защите Отечества. Кроме того, документом устанавливаются полномочия органов власти в сфере увековечения в Краснодарском крае. - Очень важно, что этим законом мы поддерживанием поисковиков. Потому что они проводят большую значимую работу. На Кубани проходили кровопролитные бои. И до сих пор здесь находят останки воинов, защищавших нашу Родину, – подчеркнул Юрий Бурлачко. Как отметил спикер ЗСК, важно, что этот закон принимается накануне празднования освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Необходимо сделать все возможное, чтобы и последующие поколения помнили тех, кто защитил мир от фашизма.