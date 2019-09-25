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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Автоэксперты рассказали, что снижение скоростного порога навредит водителям

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Замначальника ГИБДД России Владимир Кузин заявил, что МВД поддерживает инициативу о снижении допустимого порога превышения скорости до 10 километров в час, сообщает «Авторадио».

Автоэксперт Петр Шкуматов в эфире НСН высказался категорически против данной инициативы: "Это ужасно, потому что организация дорожного движения у нас в стране оставляет желать лучшего. Практически везде по стране устроены дорожные ловушки, представляющие из себя абсолютно непредсказуемые ограничения по скорости на ровном месте".

АГ

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