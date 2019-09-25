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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

ЦИК РФ в очередной раз показал свою некомпетентность

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня Центральная избирательная комиссия обсудит ситуацию, сложившуюся вокруг выборов в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что руководство ЦИК недовольно итогами избирательной кампании, результаты выборов оказались признанными. Соответственно требовать пересмотра итогов голосования бессмысленно.

Споры относительно результатов выборов уже перешли в судебные разбирательства. "Единая Россия" в этих условиях пытается сделать всё, чтобы не допустить оппозицию к управлению районами и муниципальными образованиями. На некоторых участках голоса подсчитывали в течение нескольких дней, что уже вызывает недоверие избирателей и наблюдателей. Главе ЦИК Элле Памфиловой в этой ситуации остаётся развести руками и признать, что она не имела права никуда вмешиваться.

Если сама Памфилова возмущена бардаком в системе голосования, то должна предложить сменить руководство избирательной комиссии северной столицы. Учитывая, что подлинность голосования поставлена под сомнение, позволить пересчитывать голоса ЦИК не может. В противном случае будет поставлен вопрос о незаконности проведённого выборного процесса.

В Кремле делают вид, что никаких проблем на выборах в Санкт-Петербурге вообще нет. Сама Памфилова ни с каким докладом не выступала и не направляла его президенту.

Сегодня будет проведён самый стандартный сценарий по рассмотрению поступивших вопросов и обращений оппозиционеров. Все несогласные получат обещания по решению поступивших претензий, которые, скорее всего, лягут в "долгий ящик".

ПВ

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