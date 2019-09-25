Но Южном Урале будут развивать корпоративное волонтерство

//Общество

25 сентября 2019, 12:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

На совещании в правительстве Челябинской области под председательством вице-губернатора Ирины Гехт принято решение о создании регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ).

В совещании приняли участие более 50 представителей различных компаний Южного Урала, всего в России насчитывается 120 предприятий, которые поддерживают волонтерство. По словам Ирины Гехт, современные крупные компании уже не мыслят свою деятельность без корпоративного социального партнерства. Между тем, очень часто возникает проблема отстутвия полноценного диалога между властью и корпорациями.

- Наша цель — наладить это диалог, - подчеркнула вице-губернатор Ирина Гехт.

Как отметила Анна Бушлякова, председатель региональных представительств НСКВ на Урале, в Самарской области и Пермском крае, управляющий по корпоративным вопросам региона компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России, отделение в Челябинской области станет 16-м представительством Национального совета в регионах России.

- Это важный шаг на пути к тому, что бы хороших дел на Южном Урале стало больше, - сказала Анна Бушлякова.

Отметим, что первыми участниками Национального совета по корпоративному волонтерству стали 13 южноуральских предприятий, среди них — медиахолдинг «Гранада Пресс»,ПАО «МТС» в Челябинске, подразделение «Кока Кола HBC Россия» и другие.

Желающие стать участниками совета могут обращаться к Анне Бушляковой, Anna.Bushlyakova@pmi.com, тел. +7 932 127 80 62

Более подробно узнать об НСКВ можно по ссылке http://nccv.ru