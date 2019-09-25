Известные российские боксёры устроили пьяный дебош прямо во время чемпионата мира

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25 сентября 2019, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Известное дело, спортсмены во всем мире любят подраться, доказывая свое превосходство. И деже скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым не может урезонить "горячую кровь". Правда драться с чиновниками теперь вряд ли кто-то рискнет, зато между собой помериться силами можно не только на ринге.

Известные российские боксёры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге прямо во время чемпионата мира. Представители Федерации бокса России веселились в баре и устроили грандиозную вечеринку – собравшихся пришлось разнимать бойцам Росгвардии.

Шумный праздник стартовал в районе 3 часов ночи – участники сели в караоке и, по словам очевидцев, уже не вполне понимали, что вокруг происходит. Несколько боксёров из российских региональных федераций решили поссориться и даже стали пытаться драться. Часть окружающих их разнимала, часть – продолжала петь в караоке, ещё несколько человек вступили в переговоры с бойцами Росгвардии, которые приехали по вызову в отель.

Боксёры сразу стали угрожать сотрудникам, приехавшим в шлемах и бронежилетах – один из спортсменов заявил, что он бывший боец спецназа ФСБ и воевал по всему миру. Самыми активными участниками боксёрской вечеринки с росгвардейцами были Владислав Носовец – из Федерации бокса Татарстана и Шамиль Пирнаев – тренер сборной из Дагестана.

Всё закончилось мирно – самых пьяных боксёров удалось совместными усилиями затолкать в их номера. Остальные разошлись сами. А вот очевидцы рассказали, что это было не менее увлекательное зрелище, чем наблюдать за нашими бойцами в ринге, пишет telegram-канал "Baza".