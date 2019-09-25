Министерство социальных отношений Челябинской области будет решать новые задачи

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25 сентября 2019, 12:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Ирина Гехт, заместитель губернатора Челябинской области

В правительстве Челябинской области на днях произошли кадровые перестановки: свои посты оставили министр здравоохранения и министр социальных отношений региона. Уже озвучены новые кандидатуры на эти должности, кроме того, перед ведомствами будут поставлены новые задачи. Об этом в интервью «Южноуральской панораме» рассказала Ирина Гехт, вице-губернатор Челябинской области.

Как уже сообщали «Аргументы недели», на пост министра здравоохранения рассматривается кандидатура Юрия Семенова, курирующего службу акушерства и гинекологии Челябинской области, на пост министра социальных отношений - Ирины Буториной, уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

- Обывателю порой кажется, что это совершенно спокойное министерство, в котором ничего не происходит, - цитирует слова Ирины Гехт «Южноуральская панорама». - Но на самом деле минсоц достаточно современная структура, которая должна активно применять новые технологии, подходы в работе. Если, к примеру, десятилетие назад мы говорили о том, что нам необходимо создать условия для проживания, содержания детей, то сегодня мы ставим задачи адаптации, интеграции детей-инвалидов, детей-сирот в общество.

По ее словам, на министерство будет возложено решение новых задач, в первую очередь, связанных с повышением рождаемости в регионе, в реализации новых форм работы с неблагополучными семьями.

- Повышение рождаемости — это очень серьезная задача, - сказала Ирина Гехт. - В последнее время в регионе обозначился тренд по снижению рождаемости вторых и третьих детей в семье. К сожалению, не проводился никакой анализ структуры рождаемости (только сейчас мы начали его делать), не принимались меры для стимулирования первых/вторых рождений. Эти и другие пробелы в работе необходимо компенсировать, поэтому Алексей Текслер принял решение о кадровых перестановках в этой сфере.

Полное интервью с Ириной Гехт можно прочесть на сайте издания «Южноуральская панорама».

Фото Вячеслава Шишкоедова, «Южноуральская панорама»