«Умные домофоны» от «Интерсвязи» открывают дверь со смартфона

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25 сентября 2019, 11:23 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Домофоны и мобильное приложение для их управления, разработанные компанией «Интерсвязь», завоевывают все большую популярность. Это стало возможным благодаря большому удобству для жильцов многоквартирных домов и простоте управления.

Система, обслуживающая домофоны компании, работает при помощи мобильного приложения «Интерсвязь. Умный домофон». Жителям домов, в которых установлены такие устройства, нужно лишь скачать приложение на свой смартфон и зарегистрироваться в нём. Эта система позволяет открывать дверь подъезда при помощи мобильных устройств. Помимо этого все звонки жильцам с домофона будут перенаправляться на смартфон, что также очень удобно. Пользователь системы сможет видеть, кто именно звонит ему. Вдобавок с домофона можно позвонить и в управляющую компанию, и даже в экстренные службы. Все это было по достоинству оценено жителями Челябинской области, в которой такие системы работают уже несколько лет.

Теперь компания «Интерсвязь» расширяет свою географию – «умные домофоны» устанавливают за пределами домашнего региона. Устройствами уже снабдили жилые дома в Иваново, Владикавказе и Кемерово. В рамках соглашения с компанией запуск такой системы запланирован в сорока городах России, а также в нескольких странах СНГ.