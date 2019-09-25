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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Маска пригласили посетить бизнес-форум в Краснодаре при помощи мема

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети
фото: соцсети

Стало известно о необычном приглашении основателя компании Tesla и SpaceX Илона Маска на краснодарский форум малого и среднего бизнеса. Приглашение доставили к одному из его офисов в калифорнийском городе Хоторн.

Согласно источнику, один из спикеров форума "Дело за малым" принял решение пригласить миллиардера выступить на мероприятии. По дороге на пути к офису компании SpaceX организаторы поставили билборд с надписью "Kak tebe takoe?", а с другой стороны разместили сайт welcomeelon.com, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Также на изображении есть специальный QR-код, благодаря которому Маск смог бы перейти на сайт форума и ознакомиться со всей информацией. Известно, что билборд оплатил инициатор идеи.

По данным ТАСС, бизнесмен ещё не отреагировал на приглашение.

 
 
 
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Публикация от Туподар™ Краснодар (@typodar)24 Сен 2019 в 12:07 PDT

БА

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