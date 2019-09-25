Уральские студенческие отряды примут участие в ассессмент-сессии

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25 сентября 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Представители студенческих отрядов Уральского федерального округа соберутся в Челябинске для повышения своих профессиональных компетенций. С 27 по 29 сентября здесь пройдет ассессмент-сессия «СОсмыслом».

Более 120 студентов будут проходить образовательные курсы, на которых им придется решить ряд кейсов, связанных с решением управленческих задач и развитием сферы НКО. В курсах будут принимать участие приглашенные эксперты - преподаватели Челябинского государственного университета и Южно-Уральского государственного университета, представители Челябинского регионально отделения МООО «РСО», а также федеральные эксперты «Росмолодежь».

Цель мероприятия — выбрать лидеров проекта, которые пополнят кадровый резерв МООО «Российские Студенческие Отряды». Молодые люди будут рекомендованы к участию во Всероссийской школе трудовых проектов в 2020 году.

Организатором мероприятия выступает региональное отделение студенческих отрядов и ЧелГУ. Поддерживает акцию Федеральное агентство по делам молодежи и ФГБУ «Ресурсный Молодежный Центр».