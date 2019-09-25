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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Экономист исключил спонтанное увольнение более 50 тыс. россиян

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Кандидат экономических наук Валерий Сенков оценил сообщение Росстата о массовом увольнении людей до конца месяца. Эксперт назвал условия, при которых это может произойти.

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Сенков отметил, что сокращение будет происходить только в рамках какой-либо госпрограммы или в полном соответствии с законодательством. По его словам, спонтанно подобные решения не принимаются, сообщает URA.RU.

"В рамках любых преобразований чиновников есть дорожные карты. А все трудовые взаимоотношения регулируются трудовым законодательством. Поэтому что значит "человек потеряет работу до конца месяца"? Либо он в соответствии с Трудовым кодексом был за два месяца уведомлен о сокращении численности штата, либо это понуждение работника к увольнению", - добавил эксперт, отметив, что подобные шаги должны быть во внимании власти. 

Сенков пояснил, что обычно власти заранее готовятся к таким действиям, чтобы избежать дефицита рабочей силы и массовой безработицы. Он считает, что все эти прогнозы просто слухи, потому что они "сеют минимум понимания и максимум недовольства".

БА

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