Экономист исключил спонтанное увольнение более 50 тыс. россиян

//Общество 13+

25 сентября 2019, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Кандидат экономических наук Валерий Сенков оценил сообщение Росстата о массовом увольнении людей до конца месяца. Эксперт назвал условия, при которых это может произойти.

Около 52 тыс. россиян могут уволить до конца сентября

Сенков отметил, что сокращение будет происходить только в рамках какой-либо госпрограммы или в полном соответствии с законодательством. По его словам, спонтанно подобные решения не принимаются, сообщает URA.RU.

"В рамках любых преобразований чиновников есть дорожные карты. А все трудовые взаимоотношения регулируются трудовым законодательством. Поэтому что значит "человек потеряет работу до конца месяца"? Либо он в соответствии с Трудовым кодексом был за два месяца уведомлен о сокращении численности штата, либо это понуждение работника к увольнению", - добавил эксперт, отметив, что подобные шаги должны быть во внимании власти.

Сенков пояснил, что обычно власти заранее готовятся к таким действиям, чтобы избежать дефицита рабочей силы и массовой безработицы. Он считает, что все эти прогнозы просто слухи, потому что они "сеют минимум понимания и максимум недовольства".