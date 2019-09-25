За 17 лет президент Путин помиловал всего 900 человек

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25 сентября 2019, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

В России уже 22 года не применяется смертная казнь, хотя большинство россиян за её восстановление как высшей меры. Вместе с тем граждане выступают за более широкое применение помилования для заключённых: возможно, это связано с тем, что президент Путин несколько лет никого не миловал. Эксперты говорят, что понимание россиянами справедливости и возмездия сильно отличается от американского, европейского или китайского взгляда. И является по-настоящему важной особенностью нашего менталитета.



В сентябре 2019 г. президент России Владимир Путин помиловал троих осуждённых россиян. В 2002–2018 гг. президент России помиловал 890 человек. В нынешнем году милость коснулась ещё 4 осуждённых россиян и 11 украинцев, которых недавно обменяли. Более 900 человек за 17 лет – это много или мало?



В 1992 г. указом президента Бориса Ельцина была создана Комиссия по помилованию при Президенте РФ под руководством писателя и правозащитника Анатолия Приставкина, костяк которой составляли представители общественности. Председатель сформулировал кредо комиссии: «Помогать всем,

кто безопасен для страны».



По словам Приставкина, за 9 лет существования комиссии Ельцин ни разу не отклонил её предложения. Всего комиссия помиловала 55 тысяч человек. Самый длинный список счастливцев пришёлся на первый год президентства Владимира Путина – 12,8 тыс. фамилий. Но вскоре милостивого Приставкина во главе комиссии сменил генерал Виктор Иванов, долгое время работавший в аппарате КГБ-ФСБ. В 2002 г. из 2565 поданных ходатайств до президента дошли лишь 118, результате были помилованы лишь 27 человек.



Вероятно, именно крайности в подходах Приставкина и Иванова побудили президента Путина подписать 28 декабря 2001 г. указ о создании комиссий по вопросам помилования в каждом из субъектов Федерации. Всё логично: сидя в Москве, непросто вникать в судьбу заключённого под Магаданом.



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