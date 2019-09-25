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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Предварительный прогноз погоды на октябрь обнародовали в российском Гидрометцентре

, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Гидрометцентре озвучили предварительный прогноз погоды на следующий месяц. По данному вопросу в разговоре с представителями прессы высказался Роман Вильфанд, научный руководитель учреждения.

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По словам Вильфанда, ставшего собеседником «Российской газеты», ожидается, что в октябре весь север европейской территории страны будет находиться в зоне тепла. Выше нормы температура может быть в Архангельской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, Ненецком округе.

Более низкие, чем обычно во втором осеннем месяце, температуры прогнозируются в Западной Сибири (Новосибирская, Томская и Кемеровская области), на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве, Предбайкалье, Забайкалье, Читинской и Амурской областях, Хабаровском крае.

 

ДЦ

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