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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Около 52 тыс. россиян могут уволить до конца сентября

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Росстате выяснили, что более 50 тысяч россиян могут потерять рабочее место до конца сентября. Согласно данным, речь идёт о людях, которые лишатся работы из-за сокращения или ликвидации компании.

Данные основаны на информации для мониторинга социально-экономического положения субъектов в январе-июле 2019 года. Отмечается, что 51,6 тыс. россиян могут освободить свои рабочие места в следующем отчетном периоде, сообщают "Известия".

Уточняется, что в представленном материале не идёт речь о тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию. Согласно статистике, 51,6 тысяч человек - минимальные показатели с 2016 года, если сравнивать с аналогичным периодом.

Известно, что в большей степени могут пострадать люди, работающие в сфере обрабатывающих производств, госслужбе и образования.

БА

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