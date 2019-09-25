Судебные приставы получат право взламывать двери в квартирах россиян. Соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве предлагает внести Минюст.
Владельцу квартиры сначала добровольно предложат пустить в дом проверяющих. Если он этого не сделает, пристав вынесет постановление о взыскании исполнительского сбора, установит новый срок для доступа в помещение и предупредит, что потом в квартиру проникнут вне зависимости от желания собственника.
Ломать двери сотрудники смогут при исполнении решения суда в случаях, если им необходимо проверить газовое оборудование, переустройство или перепланировку помещения, а жильцы их не пускают.