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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Судебные приставы получат право взламывать двери в квартирах россиян

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Судебные приставы получат право взламывать двери в квартирах россиян. Соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве предлагает внести Минюст.

Владельцу квартиры сначала добровольно предложат пустить в дом проверяющих. Если он этого не сделает, пристав вынесет постановление о взыскании исполнительского сбора, установит новый срок для доступа в помещение и предупредит, что потом в квартиру проникнут вне зависимости от желания собственника.

Ломать двери сотрудники смогут при исполнении решения суда в случаях, если им необходимо проверить газовое оборудование, переустройство или перепланировку помещения, а жильцы их не пускают.

БИ

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