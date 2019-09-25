Главный козырь России в случае начала ядерной войны с США раскрыли в прессе

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25 сентября 2019, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: MOD Russia / globallookpress.com

Обозначен главный козырь Российской Федерации в случае начала ядерного конфликта с Соединенными Штатами. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах американской прессы.

Как пишет журнал National Interest, даже если первая атака США в ходе столкновения увенчается успехом, у России останутся атомные подлодки «Борей». Ракеты, которые выпустят данные субмарины, способны сделать территорию Штатов безжизненной, процитировал американское издание портал sterlegrad.ru.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Госдуме РФ заявили о нереальности ядерной войны с США. По данному вопросу высказался депутат Александр Шерин.