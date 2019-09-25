Cramer. Старый немецкий друг лучше новых двух

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25 сентября 2019, 09:21 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Николай ХАЛИМОВ ]

В начале сентября группа российских журналистов, представляющих все виды СМИ – от специализированных изданий до газет «общего интереса», отправилась в пресс-тур на завод Cramer в немецком городке Лер в земле Нижняя Саксония.

Компания Cramer – один из ведущих в Германии производителей техники для профессионального ухода за садово-парковым хозяйством. Техника Cramer известна и ценится в России давно, но после поглощения компанией Greenworks, мировым лидером на рынке аккумуляторной садовой техники, Cramer решил рассказать российским потребителям о новом модельном ряде техники, разработка которого стала следствием объединения усилий двух компаний. Поэтому предложение генерального директора ООО «Гринворкстулс Евразия» (Greenworks Tools) Рады Рожицкой «своими глазами посмотреть и пощупать, как собирают садово-парковые Lamborghini» было встречено с энтузиазмом.

Королевское качество с 1835 года

Лер (34 тысяч жителей) встретил нас пасторальной тишиной и покоем, и не подумаешь, что порт Лера (Heimathafen Leer) - второй в Германии по количеству (390!) приписанных к нему судов. Собственно Лер с момента создания был торговой столицей и самым важным транспортным узлом Восточной Фризии (Ostfriesland). Поэтому неудивительно, что 14 апреля 1835 года, а Лер тогда входил в состав Королевства Ганновер, Эрден Крамер основал тут кузницу, которая быстро превратилась в довольно крупную мастерскую, где работало аж 8 кузнецов, которые обеспечивали необходимым оборудованием все мельницы округи.

В 1920 году Cramer запатентовал дробильную установку - измельчитель комбикорма для свиней. С 1945 года компания успешно включается в разработку и производство сельскохозяйственной техники, например, полностью автоматическую сеялку, а потом и уборочный комбайн для картофеля Cramer знали и ценили во всем мире. Сенозаготовительные машины и воздуходувки для сена, плуги, мини-тракторы, сортировщики картофеля, измельчители древесины – все это и многое – многое другое Cramer разрабатывает и патентует.

С 1975 года Cramer производит бензиновую садовую технику, включая измельчители. В 2012 году компания Cramer приняла решение сосредоточится на производстве только садовой и коммунальной техники. В результате, сейчас бензиновая техника Cramer – это действительно продукция премиального качества, как Lamborghini.









Сделано в Германии

Современные заводские корпуса Cramer находятся на том же самом месте, что и в 1835 году, и совсем недавно компания отстроила офисное здание, до этого «офис» был внутри цехов. Сейчас в освободившихся офисных помещениях на заводе работают инженеры-разработчики, создающие прототипы. Экскурсия на Cramer включала в себя лекции по истории и линейкам продуктов, осмотр завода и презентацию техники. Одна из лекции неожиданно началась с просмотра ролика на YouTube «Если бы не было электричества». Как объяснил Ахим Петерс (Achim Peters), управляющий директор Cramer, в 2017 году компания задумалась о будущем. Мозговой штурм привел к выводу, что дальнейшее развитие надо сосредоточить на роботах,40- и 82-вольтовом аккумуляторном инструменте и, третье направление подсказали клиенты – на специальных подметальных машинах для удаления сорняков с больших мощеных площадей.

Поэтому, логично, что для «путешествия в мир высоких технологий будущего» - роботы и аккумуляторы, Cramer выбрал Greenworks, чьё лидерство в области современных аккумуляторных технологий общепризнано.

Но про впечатляющую аккумуляторную линейку инструментов Cramer чуть позже, пока же мы, после лекций, идем по цехам, «закрепляем материал» про «самые надежные материалы и передовые технологии». Вот лазерный станок, который режет лучшую закаленную сталь A1 для корпусов и C60 для лезвий и других рабочих элементов. Вроде бы да, «самые надежные материалы и передовые технологии». Но Cramer этого мало. «Обычные» лазерные станки работают с кислородом или сжатым воздухом. Из-за высоких температур образуется черный налет на металле. Cramer использует азотный лазер. Да,азота требуется в 8 раз больше, чем кислорода, и скорость резки сокращается на 25% - но зато никакой накипи. То самое высочайшее качество Cramer.









А вот покрасочный цех. Мы уже знаем, что и тут Cramer использует оригинальные идеи, в итоге полностью поменяв общепринятую концепцию. На подготовительной стадии Cramer добивается абсолютной очистки и обезвоживания корпуса изделия, а сама окраска происходит в три этапа – грунтовка эпоксидной смолой, порошковая краска, полиэстеровый лак. В результате изделия Cramer максимально защищены от коррозии. И это не просто слова. Качество покрытия в Германии определяется солевым тестом, когда на тестируемое изделие наносят царапину, которая достигает металла. Затем изделие подвергается солевому воздействию. Стандартом для садовой техники является 300 часов теста без развития коррозии. Для автомобилей - 650 часов. Cramer гарантирует 1000 часов.

А с точки зрения экологической безопасности Cramer даже опережает экологические стандарты ЕС, например,вообще не использует пластмассу и резину, содержащую канцерогенные материалы, а сталь оцинковывается без использования оксида хрома.

Скарификациясвоими глазами

Презентация техники и инструментов так же была разбита на участки – наиболее массивные трактора стояли на заасфальтированном участке сразу у завода, а «маленькие» ждали нас на лужайке у офиса. И это разделение было сделано не в зависимости от применения, условно говоря, на земле или на асфальте. Техника Cramer универсальна, те же садовые райдеры TOURNO, хоть и стояли на асфальте, могут стричь и мульчировать траву, скарифицировать и орошать газон, подметать мусор, убирать снег и перевозить грузы, в зависимости от установленного навесного оборудования и (или) прицепа-тележки. Впрочем, на презентации мы только покатались на последней флагманской модели садового трактора Cramer - TOURNO King Size, чтобы оценить электроусилитель рулевого управления. А вот работу подметательных машин и садовых пылесосов нам показали наглядно, впечатляет.

На лужайке перед офисом, наконец-то, пришла очередь увидеть скарификатор CARA в действии. Дело в том, что слово «скарификатор» я впервые в жизни услышал пару часов назад, на лекции про линейку бензиновой колесной техники Cramer, и фраза звучала примерно так: «Мы учитываем сезонные циклы и знаем, что весной Deutsche Bahn покупает у нас скарификаторы CARA».

- Что такое скарификация и зачем она нужна Deutsche Bahn? – я тут же задал вопрос, не убоявшись косых взглядов погруженных в тему представителей коммунальных и садоводческих СМИ. Получив ответ, я понял, насколько же садоводческая культура, если так можно выразиться, в России отстала от европейской. Оказалось, что скарификация газона – это процесс надрезания верхнего слоя почвы. Благодаря этому происходит насыщение почвы кислородом, что стимулирует рост травы, а также удаляются все залежавшиеся растительные остатки и мох. И, кстати говоря, статьи «Скарификация газона» в русскоязычной Википедии нет.

Будущее уже здесь

А после скарификации настала пора Йеспера Ларссона, «начальника будущего», или, официально, руководителя ProductDevelopment Group Europe – шведского центра научных разработок Greenworks.Он показал аккумуляторные газонокосилки и триммеры, кусторезы и высоторезы, цепныепилы и воздуходувки, созданные Cramer в сотрудничестве с компанией Greenworks.

И вишенка на торте - газонокосилка-робот.









И почему же это будущее? Потому что без вредных выбросов, экологично, бесшумно, дешевле и легче, чем бензиновые аналоги.

То, что легче, нам наглядно продемонстрировал доброволец из нашей группы (а выбрали мы самую хрупкую девушку). Аня лихо распилила ствол дерева 82-вольтовой аккумуляторной цепной пилой Cramer. А ведь эта пила входит в число лидеров рынка по мощности, крутящему моменту и производительности.

Но самое сильное потрясение лично для меня – это, конечно, триммеры. Оказывается, можно бесшумно подстригать траву и наслаждаться при этом свежим воздухом и запахами природы. А когда у меня во дворе дворник ГБУ «Жилищник района Южное Медведково» включает своё маленькой бензиновое чудовище, эту дико визжащую шайтан - машину, то о тишине и покое можно забыть.

Не слишком ли ненавязчиво я намекаю на жизненно необходимое обновление садового инструмента коммунальными службами родного города?

Международная компания Greenworks – мировой лидер на рынке аккумуляторной садовой техники. Представительства компании, которые координируют работу центров продаж и сервиса, расположены в Америке, Азии и Европе: Шарлотт (США), Мальме (Швеция), Чанчжоу (Китай). В двух исследовательских центрах - в Китае и Швеции 300 инженеров-разработчиков создают новые инновационные продукты. В портфеле компании свыше тысячи патентов и три собственных бренда – Greenworks, Powerworks и Cramer. Представительство в России открыто в 2015 году.