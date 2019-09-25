Пути развития и точки роста Крымского района

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25 сентября 2019, 00:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании Краснодарского края под председательством спикера Юрия Бурлачко состоялся круглый стол по вопросам социально-экономического развития Крымского района.

Во встрече приняли участие депутат Государственной Думы Иван Демченко, парламентарии ЗСК, глава района Сергей Лесь, председатель Совета муниципалитета Андрей Юшко, заместители главы и специалисты районной администрации.

Открывая заседание, Юрий Бурлачко напомнил, что проведению круглого стола предшествовали выезды постоянных комитетов ЗСК в район. В ходе работы депутаты по 14 направлениям анализировали сложившуюся ситуацию, а также наметили дальнейшие пути развития и новые точки роста в муниципальном образовании.

- Я тоже выезжал в Крымский район, имел возможность оценить сельскохозяйственный и промышленный потенциал территории. Хочу отметить, что эти направления в районе развиты на достаточно высоком уровне. Но есть проблемы по другим сферам жизнедеятельности, которые и должны стать предметом сегодняшнего разговора, – обратил внимание присутствующих Юрий Бурлачко.

В числе острых вопросов председатель ЗСК выделил положение дел в социальном блоке – дефицит мест в детсадах, проблему второй смены в школах. Непростая ситуация сложилась в сфере ЖКХ – население обеспечено центральным водоснабжением на 80 процентов, значительный износ систем коммунальной инфраструктуры. Также в районе отмечены низкое качество услуг по теплоснабжению и проблемы с газификацией. Из 90 населенных пунктов газифицировано только 49.

С подробным докладом по озвученным направлениям выступил глава администрации Крымского района Сергей Лесь. Он отметил, что для решения проблемы очередей в детских садах в ближайшие три года в районе будут введены 1250 новых мест за счет пристроек к действующим корпусам и оптимизации. Уже сейчас строится дошкольное учреждение на 80 мест с ясельной группой. При поддержке краевого депутатского корпуса возводится новый детсад на 75 мест в райцентре.

Для реализации задачи по переходу образовательных учреждений на обучение в одну смену в муниципалитете планируется строительство двух школ на 400 и 825 мест.

Глава района также рассказал, что для решения проблемы высокого износа сетей водоснабжения ведется строительство новых и капитальный ремонт имеющихся объектов. В 2018-2019 годах заменено 65,7 км сетей. Пять сельских поселений готовят заявки на участие в 2020 году в краевых отраслевых программах.

По словам Сергея Леся, решается вопрос и с газификацией населения. Уже в этом году будет освоено более 17 миллионов рублей в рамках строительства газопровода к хутору Черноморскому. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство газопровода к хутору Свет.

Глава также заострил внимание на проблеме теплоснабжения. Тепловой комплекс района находится в частной собственности, предприятия банкротятся, заходят конкурсные управляющие. Основной поставщик тепла – компания «ТЭК» – не занимается модернизацией объектов и сетей, имеет крупную задолженность перед поставщиками энергоресурсов. Для решения данного вопроса при содействии профильного министерства уже разработан антикризисный план.

Как отметил председатель Совета муниципалитета Андрей Юшко, депутаты в тесном сотрудничестве с местной администрацией работают над решением всех задач, поставленных федеральным и краевым центрами.

Ряд рекомендаций по решению первостепенных задач предложили председатели профильных комитетов ЗСК.

Говоря о проблемах ЖКХ в районе, Юрий Бурлачко отметил, что такие вопросы всегда актуальны и чувствительны для населения.

- Поручение профильному комитету во взаимодействии с районной администрацией, отраслевыми министерствами по всем проблемным направлениям подготовить «дорожные карты». Решение поднятых вопросов мы вместе должны сдвинуть с мертвой точки, - акцентировал спикер краевого парламента.

Прозвучавшие на «круглом столе» рекомендации парламентариев легли в основу резолюции заседания круглого стола. Документ станет основой готовящегося проекта постановления Законодательного Собрания, которое депутаты планируют рассмотреть уже завтра на очередной сессии.

Депутат Государственной Думы Иван Демченко, в курируемую территорию которого входит Крымский район, отметил эффективную работу команды администрации.

Парламентарий добавил, что наработанный муниципалитетом опыт можно применять в качестве модельного в других территориях края, а сам район сделать площадкой по обмену опытом управленческой работы.

- Муниципалитет, безусловно, можно ставить в пример. Но цель встречи заключается не только в том, чтобы вскрыть недостатки, а активизировать нашу совместную работу по этим «болевым точкам». И уже в рамках парламентского контроля по истечении года мы заслушаем, что удалось сделать, - сказал Юрий Бурлачко, подводя итог обсуждению.