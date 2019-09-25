Жители Хабаровского края пытаются спасти чудо региона – Амут

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25 сентября 2019, 08:07 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае граждане пытаются привлечь внимание к вырубке лесов в районе хребта Мяа-Сян в Солнечном районе. Дальневосточники бьют тревогу из-за того, что признанное одним из чудес региона озеро Амут превращается в сточную яму.

В озеро сливают грядные стоки в результате ведущихся вырубок. Вырубки официально признаны санитарными. Но из-за постоянно попадающей в озеро грязной воды Амут начал заиливаться.

Дальневосточники создали петицию в защиту Амута. Электронный документ подписали более 1,5 тысяч человек. В петиции говорится о необходимости прекратить вырубки, а также провести независимую экспертизу состояния памятника природы. Также граждане просят провести полную очистку озера Амут.

20 сентября в Комсомольскую-на-Амуре межрайонную природоохранную прокуратуру поступило обращение по поводу незаконных вырубок. На данный момент ведется разбирательство.