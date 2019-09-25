Более 100 млн рублей уйдут на ремонт дорог после паводка в Комсомольске

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25 сентября 2019, 08:07 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае завершается подсчет ущерба, нанесенного региону сезонным паводком. Один только первостепенный ремонт дорог в Комсомольске-на-Амуре потребует от бюджета почти 120 миллионов рублей.

Такую цифру назвали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. На данный момент подсчет дорожных убытков произведен и в краевой столице. Там потребуется немногим меньшая сумма – более 110 миллионов рублей.

Правительство региона поручило муниципалитетам примерно оценить убытки от размытия наводнением дорог. В городе Юности паводок смыл и асфальтированные, и гравийные дороги. Всего ремонта требуют почти 60 километров. В Хабаровске необходимо будет привести в порядок 103 километра дорог. По поручению главы региона Сергея Фургала, к ремонту приступят сразу же, как только сойдет вода. Подрядчиков для этих работ ищут уже сейчас.

Всего в крае паводок размыл 279 км трасс и дорог. Оценить ущерб пока не удалось. На сегодняшний день в Хабаровском крае все еще действует режим ЧС, а подтопленными остаются десятки населенных пунктов.