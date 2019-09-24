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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперт объяснил, почему пиво опередило водку по объемам потребления в России

, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Специалисты рассказали, что пиво лидирует по объемам потребления алкоголя в целом и по объемам потребления абсолютного алкоголя в России.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН объяснил, с чем связана победа пива над водкой: "То, что сейчас пиво занимает главную роль, я связываю с распространенностью его продаж – она выше по сравнению с водкой. Что, в свою очередь, вытекает из государственного регулирования. Государство раньше запретило рекламу водки, чем пива".

Также как отмечает издание "Вечерняя Москва", врач объяснила, почему нельзя запивать лекарства алкоголем: "Прием с алкоголем либо навредит, либо лекарства не помогут, эффекта от лечения не произойдет".

АГ

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