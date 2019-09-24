Ирина Гехт рассказала о необходимости кадровых перестановок в здравоохранении

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24 сентября 2019, 17:37 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт прокомментировала кадровые перестановки в здравоохранении региона.

Напомним, вчера стало известно, что министр здравоохранения региона Сергей Приколотин покинет пост министра и возглавит Центр медицины катастроф Челябинской области. По словам Ирины Гехт, губенатор Алексей Текслер принял такое решение на основании поездок по области.

- Общение с людьми показало, что самое слабое звено в организации здравоохранения в области — первичная медико-санитарная помощь, - подчеркнула она. - Есть целый ряд позиций, по которым мы не достигаем необходимых результатов, в первую очередь, речь идет о болезнях системы кровообращения и онкологических заболеваниях. Все это привело к решению, что в системе здравоохранения нам нужна некая перезагрузка.

Ирина Гехт также отметила, что министерство должен возглавить врач-практик, знающий проблемы территорий. Этим критериям соответствует кандидатура Юрия Семенова, курирующего службу акушерства и гинекологии Челябинской области.

- Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова во время последнего визита в Челябинскую область отметила снижение детской смертности, - сказала Ирина Гехт. - Это, безусловно, заслуга Юрия Семенова, который отладил режим взаимодействия со всеми медицинскими организациями области. Надеемся, что в случае утверждения этой кандидатуры, ему пригодится этот опыт.

Полный текст интервью с Ириной Гехт будет опубликован завтра, на сайте «Южноуральской панорамы».