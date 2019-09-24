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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Житель Подмосковья доехал до Армении на велосипеде

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Жителю Пушкино захотелось провести свой отпуск активно: он отправился в Армению на велосипеде. Всего за несколько дней до выезда он проверил, в порядке ли велосипед, купил продукты, захватил палатку и выехал из дома.

"Первую неделю было очень сложно. Мышцы в ногах забились так сильно, что не мог ими пошевелить. Но потом боль исчезла, и все пошло как по маслу. В путешествие вместе со мной отправился друг. Могу сказать, что это был один из лучших отпусков в моей жизни", - рассказал путешественник сайту "Подмосковье сегодня".

По дороге в Армению он посетил множество живописных и интересных мест. Помогали ему в этом соцсети, где он писал посты в местные сообщества с просьбой посоветовать, куда лучше сходить.

АГ

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