Южноуральские студенческие отряды помогают помогает ветеранам

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24 сентября 2019, 16:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

На Южном Урале стартовал второй этап акции «Десант Победы». Студенты ЮУрГУ и ЧелГУ до конца октября окажут помощь 12 ветеранам Великой Отечественной Войны.

Студенты будут помогать ветеранам с уборкой и ремонтом квартир. Акция проходит в рамках проекта «СОциальное развитие». Ее организатор - Челябинский областной студенческий отряд при поддержке правительства Челябинской области. Сейчас к акции присоединились и представители других студенческих строительных отрядов.

Этим летом бойцы студенческого сервисного отряда Avalon привели в порядок могилу ветерана Емельянова Сергея Борисовича, захороненного в 1983 году.

17 июля этого года на Всероссийской Студенческой стройке «Мирный атом» прошла встреча студентов с ветераном Жидковым Николаем Васильевичем.