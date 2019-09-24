Собянин рассказал о расширении столичного парка электробусов

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24 сентября 2019, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил преимущества электробусов в сравнении с дизельными автобусами. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

Сергей Собянин отметил комфортабельность электробусов и их приспособленность для маломобильных граждан, велосипедистов, людей с тяжелыми грузами и детскими колясками.

«Московский электробус вмещает 85 человек, в нем минимум 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, пандус и накопительная площадка облегчают проезд для маломобильных граждан, женщин с колясками, велосипедистов и всех, кто перевозит тяжелый груз. Система климат-контроля делает поездку комфортной в любое время года. Изучив опыт нашего близкого соседа Хельсинки, мы оснастили электробусы дополнительным отоплением – оно включается во время сильных холодов. Бесплатный Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и информационные медиаэкраны – все это помогает преодолеть расстояние «из пункта А в пункт Б» с интересом и пользой», - написал Сергей Собянин.

Также Сергей Собянин отметил значительно больший срок эксплуатации электробусов в сравнении с обычными автобусами при более низких эксплуатационных затратах.

«Электробусы поставляют в столицу отечественные автозаводы «КаМАЗ» и «ГАЗ». По сервисным контрактам они отвечают за эксплуатацию подвижного состава и зарядных станций в течение 15 лет. Суммарные затраты на его эксплуатацию на 10% ниже, чем у троллейбуса, а срок эксплуатации - на 50% дольше, чем у автобуса», - подчеркнул мэр столицы.

По словам Сергея Собянина с 2021 г. город планирует практически полностью отказаться от закупок дизельных автобусов. «Будем приобретать только экологически чистый подвижной состав - электробусы и трамваи», - пояснил он.

Он добавил, что число перевезенных пассажиров превысило 11 млн человек с момента выхода электробусов на маршруты.

Московский парк электробусов – на сегодняшний день самый крупный в Европе. А используемые модели – одни из самых надежных и современных в мире. Ежедневно на линии выходят более 200 электробусов, из них 142 были поставлены в I полугодии 2019 г. До конца 2019 г. их число должно вырасти до 300.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Московский парк электробусов – на сегодняшний день самый крупный в Европе. А используемые модели – одни из самых надежных и современных в мире. Ежедневно на линии выходят более 200 электробусов, из них 142 были поставлены в I полугодии 2019 г. До конца 2019 г. их число должно вырасти до 300.

Электробусы обслуживают 14 маршрутов и уже перевезли 11 млн. пассажиров.

Московский электробус – 100% экологичный вид транспорта. Климат-контроль, Wi-Fi, USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств, низкий пол – всё это есть в электробусах.

Этот новый для Москвы вид транспорта позволил сократить эксплуатационные расходы (использовать электробусы выгоднее, чем троллейбусы, затраты на эксплуатацию ниже на 10%), упростить техническое обслуживание подвижного состава (срок службы – 15 лет на условиях сервисного контракта), снизить уровень вредных выбросов, уменьшить уровень шума и вибрации в салоне на 30% по сравнению с автобусами. Коэффициент технической готовности у электробусов на 17,5% выше, чем у троллейбусов.