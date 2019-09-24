Владимир Ефимов сообщил, что Москва восстановила позиции в глобальном рейтинге финансовых центров

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24 сентября 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям рассказал о том, что столица России вернула докризисные позиции в мировом рейтинге финансовой активности.

Рейтинг британской аналитической компании Z/Yen Group составляется уже в 26 раз и является весомым показателем для создания экономического глобального имиджа мегаполиса. Москва в опубликованном в сентябре этого года глобальном рейтинге финансовых центров поднялась с 88 на 71 место. Владимир Ефимов подчеркнул, что тем самым столица восстановила позиции, которые занимала пять лет назад, до введения международных санкций против Российской Федерации.

В докризисный период в данном рейтинге Москва находилась на 69 позиции. Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов пояснил, что рейтинг Z/Yen Group оценивает привлекательность городов по пяти факторам. Рассматриваются деловой климат, развитие финансового сектора, человеческий капитал, инфраструктура и репутация. Министр Правительства Москвы подчеркнул, что в последнее время иностранные эксперты больше внимания обращают на реальные достижения властей в плане создания комфортной среды для инвесторов.

Анализ производится на основе данных, подготовленных тремя тысячами финансовых экспертов, выбранных по всему миру. Вице-мэр Владимир Ефимов объяснил улучшение рейтинговых показателей эффективностью действий по формированию инвестклимата в столице и работой с информацией. «В частности, на специально созданном Инвестиционном портале Москвы, который переведен на пять иностранных языков», –уточнил вице-мэр. Крупнейшими инвесторами Москвы являются компании из стран Европы, инвесторы из США и стран Азии. В столице сосредоточена половина прямых иностранных инвестиций России. По словам Владимира Ефимова, наибольший интерес для зарубежных инвесторов представляет деятельность, связанная с финансами и страхованием, торговля, промышленность, высокие технологий и операции с недвижимостью. «В последнее время значительно вырос интерес иностранного бизнеса к научным исследованиям и деятельности, связанной с транспортировкой и хранением», – сказал вице-мэр.