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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Почему современные люди все больше полагаются на интернет в воспитании детей?

, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Компания Google провела исследование «родительского интернета» и выяснила, что пользователи все чаще ищут информацию, касающуюся детского здоровья и одежды, а также среднего и высшего образования и безопасности ребенка.

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Как так получилось, что современные родители опираются на интернет даже в таких важных делах, как воспитание детей? Telegram-канал «Экономика цифровой эры» выделил несколько причин:

1. интернет является самой удобной платформой для того, чтобы получать новые знания;

2. многим людям легче загуглить, как надевать памперсы на ребенка, чем спросить это у своей матери;

3. представители молодого поколения зачастую не могут научиться мыслить самостоятельно.

 

ДЦ

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