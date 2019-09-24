Почему современные люди все больше полагаются на интернет в воспитании детей?

Компания Google провела исследование «родительского интернета» и выяснила, что пользователи все чаще ищут информацию, касающуюся детского здоровья и одежды, а также среднего и высшего образования и безопасности ребенка.
Как так получилось, что современные родители опираются на интернет даже в таких важных делах, как воспитание детей? Telegram-канал «Экономика цифровой эры» выделил несколько причин:
1. интернет является самой удобной платформой для того, чтобы получать новые знания;
2. многим людям легче загуглить, как надевать памперсы на ребенка, чем спросить это у своей матери;
3. представители молодого поколения зачастую не могут научиться мыслить самостоятельно.