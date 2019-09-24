//Общество 13+
Синоптики сообщили о возможности возвращения 20-градусного тепла в Москву
24 сентября 2019, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество 13+
24 сентября 2019, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева оценила заявление экс-депутата Верховной рады Анны Герман об ошибке…
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко во вторник заявил, что инцидент с визами может поставить вопрос…
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Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.
В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.
В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
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На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
Первого октября индексация затронет зарплаты работников бюджетной сферы федеральных госучреждений, которые не входили в "майский указ" 2012 года. Этой…
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Людям, которые рождены под знаками Близнецов, Стрельца, Рыб и Тельца, очень повезет с деньгами в конце текущего месяца. Об этом говорится в гороскопе…
Кремль наблюдает за внутриамериканскими трениями, однако не будет комментировать сложившуюся ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента…
Специалисты рассказали, какие продукты опасно употреблять людям, которые страдают гипертонией. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся некоторое…
Эксперты из Соединенных Штатов и Европы разрабатывают различные модели распада украинского государства. Об этом говорится в материале, опубликованном некоторое время…
Если и муж, и жена патриархальных взглядов, и муж при этом успешен в глазах жены, то в семье может царить своего рода гармония. Мужчина встанет, грохнет кулаком по столу…
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Первый тепловоз в пока еще тестовом режиме проехал по железнодорожной части самого длинного в России и Европе - Крымского - моста от станции "Тамань Пассажирская"…
54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи, которая считается одной из самых красивых женщин современности, недавно впервые сделала короткую стрижку и "помолодела"…
Компания Google провела исследование «родительского интернета» и выяснила, что пользователи все чаще ищут информацию, касающуюся детского здоровья и одежды, а также…
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова днем во вторник, 24 сентября, сообщила о возможности возвращения в столичный регион двадцатиградусного тепла…
Эксперты в сфере здравоохранения рассказали, какие привычки незаметно отбирают у человека молодость. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад…
Семья из четырех человек, которая ранее потерялась в тайге Красноярского края, смогла самостоятельно найти выход к соседней деревне. Об этом сообщили в пресс-службе…
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В мире
Олег Царев, бывший председатель парламента Новороссии, рассказал, чем на самом деле продиктовано желание украинского президента Владимира Зеленского остановить…
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Американские ученые недавно в рамках нового исследования выявили продукт, который способен помочь в борьбе с ожирением. Речь идет о товаре, который можно купить абсолютно…
Кировским правоохранителям удалось предотвратить массовое убийство в одной из средних общеобразовательных учреждений этого города. Соответствующее заявление сделал…
Накануне британский принц Гарри, его супруга Меган и их сын Арчи прибыли в Африку. В сети обсуждают декольтированное платье герцогини Сассекской, которое она выбрала…
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 24 сентября, прибудет в Москву с официальным визитом. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил заместитель…
Проблема замены элиты связана не с жестокостью того или иного руководителя, как это было, например, в сталинский период. Сейчас Россия стоит перед той же проблемой…
Во вторник, 24 сентября заместителя посла Соединенных Штатов Америки вызвали в Министерство иностранных дел РФ в связи с невыдачей виз части российской делегации…
27 – 28 сентября 2019 г. в Карачаево-Черкессии пройдёт Всероссийский фестиваль «Туристская песня на Домбае». Организатор - Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)…
Синоптики во вторник, 24 сентября, рассказали москвичам, как безболезненно адаптироваться к осени. Ранее метеорологи заявили, что бабье лето в столичный регион в этом…
Специалисты в области медицины обозначили симптомы инсульта головного мозга, которые обычно не кажутся людям опасными. Соответствующая информация содержится в публикации…
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во вторник прокомментировал отказ руководства Соединенных Штатов Америки своевременно выдать визы членам российской делегации…
Специальные автомобили теперь будут доставят пожилых жителей сел Хабаровского края в больницы и поликлиники. Для этого будут работать 12 мобильны бригад.
Утром во вторник, 24 сентября, в СМИ появилась информация о травме известного российского актера Сергея Гармаша. Согласно последней информации, артист пострадал…
Лучшим голом 2019-го года по версии ФИФА стал мяч, забитый полузащитником венгерского «Ференцвароша» Даниэлем Жори ударом через себя в матче против «Дебрецена». Событие…
Утром во вторник, 24 сентября, стало известно, что у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники…
Власти в России сами готовят гражданскую войну. Ополчили против себя всех журналистов, когда арестовали Ивана Голунова. Ополчили против себя студентов, когда…
Вчера, как утверждают астрологи, наступил день равноденствия – день равновесия! День, который в дальнейшем принесет много возможностей. Но многое зависит от нашего…
Несколько членов Совфеда, в частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, не получили визы и не смогут принять участие в работе…
Украинское государство до сих пор не распалось на части только из-за позиции российского руководства. Соответствующее заявление сделал Евгений Сатановский, отечественный…
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В ночь с 22 на 23 сентября прошла церемония вручения премии «Эмми», которая считается телевизионным эквивалентом «Оскара». В последние годы, с ростом популярности…
Знаменитый российский телеведущий Юрий Николаев призвал молиться за актрису Анастасию Заворотнюк. Ранее СМИ сообщили, что у звезды выявили злокачественную опухоль мозга…
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Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на скорую встречу в "нормандском формате". Глава Украины подчеркнул, что ждет от этого мероприятия решения о сроках…
Всемирно известную актрису Софи Лорен, которой 20 сентября исполнилось 85 лет, раскритиковали за небрежный макияж. После своего дня рождения итальянская звезда появилась…
В интернете опубликовали приписываемое французскому астрологу Нострадамусу предсказание о конце света, который должен произойти в 2250 году. Соответствующий материал…
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери во вторник, 24 сентября, сделал важное заявление. По его словам, Тегеран способен ответить…
Киев может в любой момент спровоцировать боевые действия на границе с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы высказал…
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Журналист Ксения Собчак поделилась с подписчиками в социальной сети своей фотографией в "скромном, но роскошном" венчальном платье. По мнению женщины, этот кадр – лучший…
В минувший понедельник, 23 сентября, на Гаити случилось беспрецедентное происшествие. Согласно последней информации, сенатор Жан-Мари Ральф Фетьер открыл стрельбу…
Определены самые популярные алкогольные напитки среди жителей Российской Федерации. Соответствующая статистика, подготовленная специалистами, оказалась в распоряжении…
Сегодня стало известно, что на подготовку к отопительному сезону на Урале в этом году выделили беспрецедентную сумму. Об этом сообщил замминистра энергетики и ЖКХ…
Киевская власть сможет «вернуть» Крымский полуостров за два-три года в случае выполнения ряда условий. Соответствующее заявление сделал Николай Маломуж, бывший глава…
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал обещание не использовать военную силу в отношении Северной Кореи с целью вынудить руководство КНДР отказаться…
Вдова российского артиста Иосифа Кобзона объяснила, почему родственники актрисы Анастасии Заворотнюк хранят молчание. Ранее в СМИ появилась информация о болезни звезды…