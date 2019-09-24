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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Синоптики сообщили о возможности возвращения 20-градусного тепла в Москву

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова днем во вторник, 24 сентября, сообщила о возможности возвращения в столичный регион двадцатиградусного тепла в ближайшее время.
 
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Позднякова отметила, что в октябре в некоторые дни температура воздуха будет выше климатической нормы и поднимется до плюс 20 градусов, передает РИА "Новости".
 
Метеоролог отметила, что в октябре теплой может считаться среднесуточная температура около плюс 10 - плюс 12 градусов. Норма для данного месяца в Москве составляет плюс 8 градусов.
 
Ранее специалисты рассказали москвичам, как адаптироваться к осени.
ЕТ

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