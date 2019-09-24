Синоптики сообщили о возможности возвращения 20-градусного тепла в Москву

Позднякова отметила, что в октябре в некоторые дни температура воздуха будет выше климатической нормы и поднимется до плюс 20 градусов, передает РИА "Новости"

Метеоролог отметила, что в октябре теплой может считаться среднесуточная температура около плюс 10 - плюс 12 градусов. Норма для данного месяца в Москве составляет плюс 8 градусов.

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