У народа надежда на первое лицо, которое включит механизм самоочищения

//Общество 13+

24 сентября 2019, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Проблема замены элиты связана не с жестокостью того или иного руководителя, как это было, например, в сталинский период. И сейчас Россия стоит перед той же проблемой, смены элиты, а сложность ещё в том, что, если сталинская элита была в основном номенклатурная, то у нынешней, помимо номенклатурной власти, ещё и колоссальные средства.



Как это можно изменить? У писателя Юрия Полякова на этот счёт достаточно пессимистические соображения: "Исторически наша государственность, да и психология нашего народа в рамках государственности развивалась по пути монархического сознания. И у нас очень много, если не всё, зависит от первого лица, который олицетворяет государство. Хотим мы этого, не хотим, но у нас государство олицетворяет не парламент, не правительство, у нас олицетворяет его Президент. Другими словами, суверен. Мы так устроены, и нас так история устроила, но парадокс заключается в том, что как только народ начинает делать что-то сам, это всё сметается вместе со всем хорошим, и те развалины, те руины, в которых оказывается страна после этого похода за хорошим, народ погружает ещё в более худшую ситуацию, и потом нужны десятилетия на то, чтобы опять это как-то восстановить. Поэтому, у меня лично, может быть, я выгляжу наивно, но у меня надежды только на первое лицо, что он включит механизм самоочищения, но он что-то этот тумблер не найдёт никак".



Подобности смотрите в видеоинтервью писателя "Аргументам недели".