В Амуре больше нельзя ловить кету

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24 сентября 2019, 12:59 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Новые ограничения коснулись рыбопромышлнников Хабаровского края. В Амуре и Амурском лимане приостановлен вылов кеты.

Мера введена из-за того, что рыба не доходит до рыбоводных заводов. Решение было принято на заседании краевой комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Сразу несколько предприятий обратились к властям с просьбой принять меры для сохранения популяции лососевых. По словам специалистов, программа воспроизводства этих видов рыб находится под угрозой.

- В ходе осенней путины возник риск срыва государственного задания по закладке икры на рыбоводных заводах. Это повлияет на объемы воспроизводства, - сообщили в Министерстве сельского хозяйства Хабаровского края.

Запрет не коснется представителей коренных малочисленных народов Севера и рыболовов-любителей. А вот промышленникам придется приостановить деятельность во всех районах региона, кроме Хабаровского. Преференции район получил из-за своего географического расположения - он находится по течению основных нерестилищ - рек Анюй и Гур.

Завершиться полностью осенняя путина должна до 10 октября. К этому времени все промысловые участки в верховьях Амура будут закрыты.