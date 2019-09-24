Синоптики рассказали москвичам, как адаптироваться к осени

Синоптики во вторник, 24 сентября, рассказали москвичам, как безболезненно адаптироваться к осени. Ранее метеорологи заявили, что бабье лето в столичный регион в этом году больше не вернется.

Специалисты отмечают, что для московской осени характерны влажная и прохладная погода, умеренно пониженное содержание кислорода в воздухе, а также слабый рост атмосферного давления. Кроме того, на портале " Метеоновости " отмечается, что с переменой сезона меняются биоритмы, вследствие чего людям становится трудно просыпаться, а днем у них наблюдаются упадок сил и сонливость.

Синоптики рекомендуют проводить профилактические и лечебные мероприятия, регулярно заниматься спортом, ложиться спать как можно раньше и наладить сбалансированное питание, при котором организм будет получать все необходимые витамины.