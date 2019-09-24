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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Синоптики рассказали москвичам, как адаптироваться к осени

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Синоптики во вторник, 24 сентября, рассказали москвичам, как безболезненно адаптироваться к осени. Ранее метеорологи заявили, что бабье лето в столичный регион в этом году больше не вернется.
 
Специалисты отмечают, что для московской осени характерны влажная и прохладная погода, умеренно пониженное содержание кислорода в воздухе, а также слабый рост атмосферного давления. Кроме того, на портале "Метеоновости" отмечается, что с переменой сезона меняются биоритмы, вследствие чего людям становится трудно просыпаться, а днем у них наблюдаются упадок сил и сонливость.
 
Синоптики рекомендуют проводить профилактические и лечебные мероприятия, регулярно заниматься спортом, ложиться спать как можно раньше и наладить сбалансированное питание, при котором организм будет получать все необходимые витамины.
ЕТ

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