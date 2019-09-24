«Мобильный розыск» на городских парковках принес результаты

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24 сентября 2019, 12:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Судебные приставы Краснодарского края вновь инициировали серию мероприятий с применением мобильного приложения. В течение нескольких дней на территории края судебные приставы будут проводить рейды, направленные на взыскание задолженностей по алиментным, а также фискальным платежам и другим категориям исполнительных производств.

В рамках рейдовых мероприятий работники Службы активно используют приложение «Мобильный розыск», которое позволяет выявлять автомобили, принадлежащие должникам. Принцип действия устройства, или вернее сказать, специальной программы, предельно прост: судебному приставу достаточно поднести свой гаджет (к примеру, смартфон или планшетный компьютер) с установленным на нём приложением к автомобилю и отсканировать номер. Несколько секунд обработки информации, и представитель закона точно знает есть ли у собственника авто задолженность, каков ее размер и в каком подразделении службы судебных приставов возбуждено исполнительное производство.

Первый такой рейд прошел в городе Краснодаре, на парковках торговых центров. Судебные приставы составили 3 акта описи и ареста имущества неплательщиков на сумму более 400 тысяч рублей. Не все неплательщики доходили до ареста автомобиля – многие изыскали возможность оперативно погасить задолженности, оплатив их по переносному терминалу с помощью банковской карты. Должники охотно оплачивали штрафы. Всего более 10 тысяч рублей оплатили в счет их погашения. Многие сами подходили к судебным приставам проверить себя на предмет задолженностей, получая исчерпывающую информацию об особенностях использования банка данных, который находится в открытом доступе на сайте ФССП России.

В ходе рейда всем должникам судебные приставы предоставляли подробную информацию о применяемых ими мерах принудительного характера в случае несвоевременного погашения задолженностей – арест имущества, ограничение в специальном праве на управление транспортным средством, ограничение права регистрации движимого и недвижимого имущества, банковских счетов, ограничение должника в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю напоминает жителям Краснодарского края, что проведение подобных рейдовых мероприятий значительно повышает эффективность работы ведомства в части взыскания всех видов задолженностей, и будет проходить на регулярной основе на территории нашего региона.