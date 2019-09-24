Зачем российская власть сама готовит против себя революцию?

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24 сентября 2019, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Власти в России сами готовят гражданскую войну. Ополчили против себя всех журналистов, когда арестовали Ивана Голунова. Ополчили против себя студентов, когда был арестован Егор Жуков, студент Высшей школы экономики. Из последних событий, ополчили против себя весь актёрский цех – арестован и получил 3,5 года тюрьмы Павел Устинов. Ополчила власть против себя патриотически настроенных писателей, заведя дело на Олега Платонова – известного издателя, публициста, директора института Русской цивилизации. Таким образом сложилась так называемая протестная масса, поджог спичкой – и вот тебе цветная революция. Сейчас на Старой площади проходят одиночные пикеты флеш-моб.



"Администрация Президента, отстраняя Татьяну Доронину от руководства Художественным театром, который она фактически создала и который был форпостом традиционного государственного и патриотического направления в театральном искусстве, создала там нарыв. У Дорониной - десятки миллионов поклонников, у них теперь претензии к власти. А зачем вы это сделали? Вы хотели помочь Дорониной? Помогли бы. Зачем вы и её обидели и коллектив развалили? И вместо нормально работавшего, поддерживавшего Путина театра, вы получили нарыв", - говорит писатель Юрий Поляков в интервью "Аргументам недели".



По мнению писателя, мы имеем глубоко эшелонированную колонну, задача которой - возвращение России в то комфортное для них положение, когда никто не мешает им иметь двойное, тройное и прочее гражданство. "Заметьте, вопрос о двойном, тройном гражданстве был поднят бурно, и потом эта тема была закрыта".



Подобности смотрите в видеоинтервью писателя "Аргументам недели".



