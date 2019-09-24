Пенсионерам из сел Хабаровского края будут помогать мобильные бригады

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24 сентября 2019, 12:10 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Специальные автомобили теперь будут доставят пожилых жителей сел Хабаровского края в больницы и поликлиники. Для этого будут работать 12 мобильны бригад.

12 новых комфортабельных автомобилей поступят в Хабаровский край до начала 2020 года. Они будут обслуживать маломобильных граждан и пенсионеров - тех, кому сложно самостоятельно добираться на приемы к врачу.

Авто будут закреплены за центрами социального обслуживания в муниципальных районах региона.

Мобильные бригады планируется сформировать в Хабаровске, а также Амурском, Вяземском, Ульчском, Комсомольском, Советско-Гаванском, Солнечном, Нанайском, Верхнебуреинском районах и районе имени Лазо. Затраты на приобретение транспортных средств для бригад приравниваются к 23 миллионам рублей. Средства выделены в рамках национального проекта "Демография". В эксплуатацию половина из них пойдет в ноябре, вторая половина - в декабре.

Напомним, что проект "Демография" рассчитан до 224 года и включает в себя пять проектов федерального уровня: Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на проекты выделено из бюджета 3,1 триллион рублей.