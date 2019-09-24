Известный юрист приедет в Челябинск

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24 сентября 2019, 11:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Заслуженный юрист России Павел Крашенинников приедет в Челябинск для того, чтобы провести презентацию вновь вышедшей книги. Это исследование продолжает ранее поднятую тему о развитии государства и права на протяжении всей истории.

Новый труд Крашенинникова, который называется «Заповеди советского права», охватывает советский период истории с начала Второй Мировой войны. В Книге описывается отказ от массовых репрессий в результате 20-го съезда КПСС, развенчание культа личности Сталина. Заканчивается этот период выносом тела Сталина из мавзолея.

Во время презентации писатель будет подписывать свои книги, а также ответит на вопросы собравшихся. Написание книг – не единственная сфера приложения усилий Павла Крашенинникова. Он является сопредседателем Ассоциации юристов России, а также председателем парламентского комитета по государственному строительству и законодательству.