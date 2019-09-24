Южноуральцев бесплатно проконсультируют по юридическим вопросам

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24 сентября 2019, 10:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Ассоциация юристов России проводит акцию – единый День бесплатной юридической помощи. В рамках этой акции все желающие смогут получить консультации по волнующим их вопросам.

Жители Челябинской области смогут попасть на бесплатный прием 26-27 сентября этого года. В эти дни будут открыты пункты Ассоциации в разных городах области: Челябинске, Озерске, Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Златоусте. Ознакомиться с адресами, по которым будут проводиться консультации, и с графиком работы приемных пунктов, можно на сайте Челябинского отделения Ассоциации юристов России.

Для получения консультации необходима предварительная запись. Записаться можно по телефону 8 (351) 263-55-56.