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Стал известен самый популярный алкогольный напиток среди жителей России
24 сентября 2019, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]
Определены самые популярные алкогольные напитки в Российской Федерации. Соответствующая статистика оказалась в распоряжении отечественных СМИ.
Сайт телеканала RT информирует, что в сентябре текущего года среди спиртного лучше всех в стране продавалось пиво. Далее в топ-5 идут вино, водка, коньяк и сидр.
Самым популярным безалкогольным напитком стала вода. Также в список предпочтений россиян вошли сок, квас, минералка и энергетики.
Как сообщалось ранее, врачи подвергли критике сделанное представителями министерства здравоохранения заявление о том, что можно употреблять алкоголь пять раз в неделю.