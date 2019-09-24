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Беспрецедентную сумму выделили на подготовку к отопительному сезону на Урале

24 сентября 2019, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что на подготовку к отопительному сезону на Урале в этом году выделили беспрецедентную сумму. Об этом сообщил замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Согласно последней информации, на подготовку к отопительному сезону направлено 8 млрд рублей, передает утром во вторник, 24 сентября, URA.RU.

По словам Чикризова, такой объем вложений напрямую связан с изношенностью объектов коммунальной инфраструктуры. По его словам, в настоящий момент в области тепло есть в 61% жилых домов, а также в 84,5% социальных объектов. Уточняется также, что отопление уже включили во всех 94 муниципалитетах Свердловской области.

ЕТ

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