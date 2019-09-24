Депутат из Ленобласти призвал давать дачникам дополнительные выходные для сбора урожая

Петров направил соответствующее письмо главе Минтруда РФ Максиму Топилину. В тексте депутат отметил, что осенью урожай появляется на участках россиян, которые на протяжении всей весны и всего лета ухаживали за посадками. По мнению Владимира Петрова, собирать урожай следует быстро, чтобы он не погиб. Кроме того, некоторые плоды нуждаются в консервировании, передает РИА "Новости"

Политик завил, что все эти действия занимают долгое время, которого в условиях сокращающегося светового дня всегда не хватает. Именно поэтому Петров призвал предоставлять дачникам дополнительные выходные дни за счет "некритичного сокращения новогодних праздников"