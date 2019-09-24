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Депутат из Ленобласти призвал давать дачникам дополнительные выходные для сбора урожая

24 сентября 2019, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров в минувший понедельник, 23 сентября, предложил предоставлять дачникам дополнительные выходные дни для сбора осеннего урожая.
 
Петров направил соответствующее письмо главе Минтруда РФ Максиму Топилину. В тексте депутат отметил, что осенью урожай появляется на участках россиян, которые на протяжении всей весны и всего лета ухаживали за посадками. По мнению Владимира Петрова, собирать урожай следует быстро, чтобы он не погиб. Кроме того, некоторые плоды нуждаются в консервировании, передает РИА "Новости".
 
Политик завил, что все эти действия занимают долгое время, которого в условиях сокращающегося светового дня всегда не хватает. Именно поэтому Петров призвал предоставлять дачникам дополнительные выходные дни за счет "некритичного сокращения новогодних праздников"
ЕТ

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