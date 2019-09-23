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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Метеоролог рассказал, что москвичей ждет потепление в конце недели

23 сентября 2019, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой погоды ожидать на текущей неделе в столице. Первая половина недели сохранит неустойчивую по-осеннему холодную погоду с порывистым ветром и с зарядами осадков.

Эксперт отметил, что во второй половине недели начнется повышение температуры и к выходным она вернется в рамки климатической нормы. "Ночью это около 0 градусов, днем воздух прогреется до +10 -12 градусов", - сообщил специалист в эфире НСН.

АГ

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