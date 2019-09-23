Потомки Айвазовского прибыли в Крым из Австралии принять участие в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее

//Общество 13+

23 сентября 2019, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Аманда РОДЖЕРС и Люси ЭНН-БАСТЕККИ взяв дочерей прибыли в Крым для участия в бале. Их визит освещает пресс-служба крымского аэропорта, пишут «Аргументы недели-Крым».

К известному художнику гости полуострова имеют отношение как родственники через несколько поколений — дети Ивана АЙВАЗОВСКОГО эмигрировали из России после революции 1917 года.

Как сообщила сегодня пресс-служба симферопольского аэропорта, носящего с мая 2019 года имя крымского художника, «австралийские потомки Ивана Айвазовского прибыли в аэропорт Симферополь». Отдельно отмечено, что гости намерены принять участие в бале, искупаться в море и навестить друзей.

Крымская погода вряд ли удивила потомков художника мягкостью климата — в Австралии круглогодично температура находится в интервале от +17 до +26 градусов.