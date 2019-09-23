Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Потомки Айвазовского прибыли в Крым из Австралии принять участие в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее

23 сентября 2019, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

Аманда РОДЖЕРС и Люси ЭНН-БАСТЕККИ взяв дочерей прибыли в Крым для участия в бале. Их визит освещает пресс-служба крымского аэропорта,  пишут «Аргументы недели-Крым».

К известному художнику гости полуострова имеют отношение как родственники через несколько поколений — дети Ивана АЙВАЗОВСКОГО эмигрировали из России после революции 1917 года.

Как сообщила сегодня пресс-служба симферопольского аэропорта, носящего с мая 2019 года имя крымского художника, «австралийские потомки Ивана Айвазовского прибыли в аэропорт Симферополь». Отдельно отмечено, что гости намерены принять участие в бале, искупаться в море и навестить друзей.

Крымская погода вряд ли удивила потомков художника мягкостью климата — в Австралии круглогодично температура находится в интервале от +17 до +26 градусов.

ГБ

//картина дня

В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан