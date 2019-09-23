Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?» после скандала

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23 сентября 2019, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман прокомментировал возвращение Александра Друзя в «Что? Где? Когда?» после случившегося скандала с подкупом.

На Первом канале высказались о возвращении Друзя в "Что? Где? Когда?"

Вассерман считает, что отстранение знатока от участия в играх является простым недоразумением, передаёт RT. Интеллектуал отметил, что Друзь обладает личностными качествами, свойственными большинству участников подобных игр: талантом и сложным характером.

«То событие, из-за которого его временно отстранили, было всего лишь следствием недоразумения и недопонимания. Можно только порадоваться, что это недоразумение в конце концов разрешилось», - сказал Вассерман.