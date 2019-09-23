В СК рассказали, в каких регионах чаще всего пропадают дети

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23 сентября 2019, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, в каких регионах страны, согласно статистике, пропадает больше всего несовершеннолетних.

«Наибольшее количество несовершеннолетних, находящихся в розыске, отмечается в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях», - сказала Петренко.

Она отметила, что причиной пропажи в основном является отсутствие надлежащего контроля в детских садах и школах, конфликты в семье, неблагоприятные условия и жестокое обращение, передаёт РИА Новости. Отмечается, что во время поиска несовершеннолетних сотрудники СК активно сотрудничают с волонтерскими организациями.