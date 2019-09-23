Пилот А321, совершившего аварийную посадку в Жуковском, отказался переезжать в подаренную квартиру

//Общество 13+

23 сентября 2019, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Семья российского летчика Дамира Юсупова, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, не планирует переезжать в подаренную квартиру, сообщает URA.RU. Экипажу аварийно севшего в Жуковском самолёта вручили ключи от квартир

Юсупов поблагодарил за подарок, однако переезд пока не планирует: "Дети пошли кто в школу, кто в садик", - сказал он. Пока командир экипажа еще не решил, что делать с подаренным жильем, отмечает издание.

Ранее, как сообщали АН, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от новых квартир членам экипажа самолета Airbus A321. Они получили ключи от однокомнатного жилья в микрорайоне Краснолесье.