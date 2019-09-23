Иеромонах рассказал, можно ли есть искусственное мясо в пост

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23 сентября 2019, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Российским ученым удалось создать искусственно выращенное мясо. Предполагается, что продукт попадет на рынок до 2023 года. Иеромонах Дмитрий Першин рассказал, как православным христианам стоит относиться к подобному прогрессу и можно ли есть такое мясо во время поста.

«Учитывая то, что у нас на планете голод, то научиться выращивать мясо или зерно в больших объемах, чем сейчас - это хорошее достижение», - отметил Першин. При этом он подчеркнул, что при изготовлении искусственного мяса не страдают животные, передаёт РИА Новости. Однако в пост употреблять подобный продукт всё равно запрещено, потому что это «в любом случае такое же мясо», заявил священнослужитель.