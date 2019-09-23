В Москве в жилые дома начали давать отопление

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23 сентября 2019, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве начали давать отопление в жилые дома, административные и промышленные здания, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. При этом соцучреждения отапливаются с пятницы. Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно

"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов и в соответствии с действующим регламентом город приступает к пуску тепла с включением отопления", – рассказал заместитель градоначальника.

Также Бирюков отметил, что, согласно плану, во вторник-среду фактически тепло будет подано во все московские квартиры и во все учреждения социальной сферы. На территории Москвы будут работать 15 ТЭЦ и 146 районных и квартальных станций.