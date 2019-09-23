180 млн рублей отнял паводок у хабаровских аграриев

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23 сентября 2019, 17:09 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае сельхозпроизводители оказались в бедственном положении из-за прошедшего паводка. Стихия унесла за собой порядка 180 миллионов прибыли аграриев.

Правительство региона намерено просить помощи у федеральных властей. В ближайшее время пострадавшие сельхозпроизводители должны будут получить компенсацию, на эти цели направлено 95 миллионов рублей. Но при гораздо большем уроне такой суммы недостаточно. Отрасль понесла ущерб в более чем 17 миллионов рулей.

На совещании в краевом белом доме обсудили вопрос о выплатах организациям и фермерам, чей урожай погиб из-за наводнения.

В правительстве созвана специальная комиссия, которая поможет фермерам с оформлением соответствующих документов.

Первый пакет бумаг уже представлен для расчета компенсаций. Министерство сельского хозяйства РФ подтвердил ущерб только на 94 миллиона. Но сложная паводковая ситуация все еще сохраняется, а ущерб увеличивается.

По данным регионального минсельхоза, в Хабаровском крае паводок погубил урожай на 24 гектарах шести муниципальных районов, а также в Комсомольске-на-Амуре.

Правительств края намерено просить о введении нулевого тарифа на завоз из других регионов кормов по железной дороге. Власти предложили сохранить льготную процентную ставку для аграриев.