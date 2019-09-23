Уборка с песней

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23 сентября 2019, 16:54 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

180 человек приняли участие в Дне реки, проведенном компанией РУСАЛ в Тракторозаводском районе Волгограда.

Плохая погода, добравшаяся до Волгограда 21 сентября, не смогла помешать участникам экофестиваля собрать мусор на берегу Волги. Всего в фестивале приняли участие 11 совершенно разных команд. Среди них и студенты колледжа, и молодые кадеты, и пенсионеры, и администрация, и даже казаки. Их объединило в этот день желание помочь городу и природе.

День реки Волга является одним из мероприятий целого проекта компании РУСАЛ. Как рассказала Ольга Кагарманова, региональный менеджер Центра социальных программ РУСАЛ, компания решила устроить субботник по сбору мусора во всех городах, где есть ее филиалы. Так, в Красноярске прошел День Енисея, в Ачинске День Чулыма и т.д.

Компания проводит подобное мероприятие уже не первый год, но каждый раз придумывает новый формат. Регулярно, два раза в год - весной и осенью - волонтеры и все желающие приносят пользу городу и окружающей среде. В этот раз мероприятие разделили на несколько блоков. Первые 45 минут команды собирали, а потом взвешивали найденный мусор. Зачем взвешивали? Да потому что субботник проходил в формате соревнований. Победила и получила призы та команда, которая собрала больше всего мусора. Помимо сбора мусора можно было поучаствовать в мастер-классе по раскраске брелока и поиграть в волейбол. А затем все участники угощались горячим чаем с пирожками и пели караоке. В общем, развлечение нашлось на любой вкус.

Виктория, член одной из команд, призналась, что в подобном соревновании участвует в первый раз: «Я и раньше была волонтером в разных мероприятиях, но в таком - никогда. Я считаю - это очень круто, что в нашем городе проходит подобное. Сейчас много говорят о загрязнении окружающей среды, но, как правило, дальше разговоров дело не идет. Я рада, что смогла принести пользу».

Кстати, среди собранного на берегу мусора были не только пластиковые бутылки и пакеты. Нашлось несколько чайников, шины, полуразрушенные каменные ограждения и даже старый монитор компьютера. Чего только не выкидывают люди, причем, не в мусорные контейнеры, а вот так – просто на берег!

После того, как все волонтеры согрелись чаем, пообщались и отдохнули, состоялось награждение участников и победителей. Больше всего мусора смогли собрать курсанты Волгоградского кадетского корпуса им. Федора Слипченко. И это не удивительно, они явно были настроены на победу. Постарались ребята: даже смогли найти две из трех бутылок, которые по условиям конкурса спрятали организаторы фестиваля. Всего только за 45 минут участниками экологического субботника было собрано полторы тонны мусора! А главный приз таких мероприятий – чистоту и порядок – получила сама природа.

Казаки, принимавшие участие в экофестивале, поделились впечатлениями, что им очень понравился формат. Совместили полезное с приятным - и мусор собрали, и с людьми пообщались, и время весело провели. Вспомнили, что в своих мемуарах писатель Михаил Шолохов упоминал - казаки всегда чистили реки от обмеления. Таким образом, их нынешняя акция - дань традициям и заслугам предков.

Многие отметили, что хотели бы еще не раз поучаствовать в мероприятиях, направленных на уборку города: «Волгограду действительно нужно что-то подобное. В центре у нас все красиво, чисто, а стоит проехать в другие районы, везде мусор, грязь. Нужно донести до жителей города, что и они сами несут ответственность за место, где живут. Ведь ничего нет сложного в том, чтобы донести фантик от конфеты до мусорного ведра, правда?»