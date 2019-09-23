Специалисты подтвердили объективность Индекса самогона

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23 сентября 2019, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Российские ученые считают, что Индекс самогона должен стать одним из основных индикаторов экономического положения в стране.

Специалисты опросили за лето и начало осени людей с целью выяснить, какие объемы самогоноварения наблюдаются в тех, или иных регионах. Как пишет oane.ws, самый высокий уровень изготовления этого популярного напитка отмечен в Ульяновске, Саранске, Астрахани, Липецке и Новороссийске.

В свою очередь, эксперты в эфире НСН отметили, что все упирается в покупательскую способность населения: "Если легальный литр пива не может стоить дешевле, скажем, 80 рублей, то для нищих и бедных это дорого относительно их зарплат в 10-12 тысяч рублей. Поэтому они покупают продукт за 40 рублей, и этот продукт для них бизнес сделает".