У Зеленского аносировали новый обмен... уже сотнями заключенных

//Общество

23 сентября 2019, 16:27 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Андрей Ермак на скриншоте youtube-видео

В следующий раз Москва и Киев обменяются уже сотнями заключенных. С таким заявлением выступил помощник президента Украины Андрей Ермак. Он назвал примерное время следующего обмена.

Зеленский требует возвращения всех граждан Украины домой. Первый этап взаимообмена удерживаемыми лицами уже состоялся. Тогдашняя формула была согласована в формате «35 на 35». Теперь анонсирован следующий обмен.

«Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей», — пояснил Андрей Ермак. Именно он и занимается у Зеленского вопросами обмена: «Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы».

В интервью украинским СМИ конец октября был назван примерной промежуточной даты для второго обмена. Однако Ермак не смог пояснить произойдет ли тогда сам обмен.

Точно так же советник Зеленского не смог назвать имена тех, кого обменяют. Он пояснил, что составлением списков занимаются СБУ и контактная группа переговорщиков в Минске.