//Общество 13+

23 сентября 2019, 19:53 [«Аргументы Недели», Елизавета ЧЕПЕЛЕВА ]

yandex.uz

День интернета-праздник неоднозначный. Кто-то ждет его с нетерпением (особенно это касается геймеров и тех, кто работает в Интернете). Другие же наоборот восклицают: «Итак уже все живем в социальных сетях, мессенджерах, а тут еще и праздник отдельный для этого!» Но факт остается фактом- 30 сентября в России отмечают день интернета.

Во многих странах празднуют день интернета. Конечно, ведь провести день без интернета кажется в наши дни совсем невозможным. Современный человек не успевает открыть глаза — сразу проверяет социальные сети, мессенджеры, читает новости. Мы живем в огромном потоке информации, которую предоставляет всемирная паутина. Молодежь не может понять, как это: когда-то не было Интернета? А очень просто! Наши бабушки и дедушки, родители ходили в библиотеки, обменивались книгами и находили другие способы получить знания и новости. А нам нужно всего лишь нажать одну кнопку- и необходимая информация найдена!

Об интернет дне говорят много, сегодня он проникает во все сферы жизни человека. Как давно вы были в магазине? Уверена, что давно. Сейчас нет в этом необходимости. Интернет-магазины упрощают процесс покупки. И мы, находясь в России, без проблем можем приобретать зарубежные товары. За очень приятные цены. Неплохо, правда? К слову, первая продажа через Интернет произошла в 1995 году: на сайте amazon.com была продана книга.

Сегодня интернет магазин-официальный, надежный и быстрый метод покупки товаров. Но помимо них, каждый год увеличивается количество интернет-сайтов.

По статистике, самым популярным и посещаемым сайтом является поисковая система «Yandex». Второе место занимает «Mail.ru», на третьем-социальная сеть «Вконтакте». А вот часто цитируемый и всеми любимый «Coogle» располагается лишь на 4 месте. Так что, факт налицо-чаще всего «спрашивают» Яндекс.

А какие поисковые системы вообще существуют?

Безусловно, уже упоминаемые Yandex и Coogle,

Yahoo.com,

Apport.ru – в этой системе имеется два языка,

Msn.com – журналистам на заметку. Популярная система по новостям и сайтам,

Filez.com – здесь происходит поиск сайтов и программного обеспечения,

Excite.ru,

И многие другие.

Многие операции сейчас производят через интернет: платежи, переводы, онлайн-покупка билетов на любые мероприятияи другие. А одно из самых распространенных явлений сейчас-сайты знакомств. Вот одна из забавных историй: «Познакомились по переписке. Согласилась встретиться и познакомиться. Приехала, как приличная девушка, на 15 минут позже – но его нет. Прошел час. Потом второй. Я замерзла, а моего кавалера все нет. Спустя три часа разозлилась, развернулась и уехала. Тут он звонит: «Где же ты?» Я: «А ты где был?» Он: «Ой, я задержался, рыбку из банки в Дон выпускал. Она у меня зимовала…» Так что, девушки, знакомьтесь внимательнее!

Так называемый официальный интернет не везде выглядит так, как мы к нему привыкли.

Китай входит в тройку стран, где сильнее всего в мире ограничена свобода в Интернете. С 2003 г. там действует система «Золотой щит», которая блокирует доступ пользователей ко многим сайтам и интернет-услугам. Блокировке подлежат страницы с антигосударственными материалами (например, с критикой работы чиновников). Также ограничивается доступ ко многому контенту, например, связанному с азартными играми. В список заблокированных в Китае веб-сервисов входят Google, Facebоok, YouTube, Instagram, Twitter, и даже сайт "Википедии" на всех языках.

В Северной Корее интернет является правительственным инструментом для пропаганды. Единственная его цель — обслуживатьинтересы властей, а не обеспечивать доступ к Сети гражданам. Жители не имеют к нему доступа, а если и имеют, то ограничено. В основном, информацию о событиях в мире граждане черпают из газет или телевидения.

Сейчас на счетчике сайтов число 1,314,718,859, и оно растет каждую секунду. Каждый час, каждую минуту, каждую секунду интернет пополняется новыми пользователями, их сегодняшняя цифра -4,39 миллиарда. Очень внушающая цифра!

А знаете ли вы, откуда пошло название нашего любимого Google?От числа «ГУГОЛ» (число с сотней нулей), которое должно было символизировать количество обработанной системой информации. В результате при регистрации домена Ларри Пейдж и Сергей Брин допустили ошибку и вместо «Googol» зарегистрировали «Google». Но новое название понравилось им даже больше.

Существует интернет – магазин «День сурка». И продает он ни игрушки, ни книги. Он занимается одеждой для снаряжения. Туристы и любители активного отдыха – скорее, за новыми обновками!

Не спамь мне!!,- часто слышно от молодежи. Слово SPAM появилось в 1936 году, как название острой консервированной ветчины (SPiced hAM). Это одно из многих названий, которое стало нарицательным. Тогда была проделана жесткая и назойливая рекламная кампания этой ветчины.

Интернет значительно упрощает нам жизнь. С его помощью все можно делать буквально в один клик. Самое главное- с умом пользоваться этой пользой без ущерба и вреда для своей жизни.

Елизавета ЧЕПЕЛЕВА